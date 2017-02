CI Games hatte heute in einer Pressemeldung freudige Nachrichten für frühentschlossene Käufer von Sniper: Ghost Warrior 3 auf den Plattformen PC und PlayStation 4 im Gepäck.

Wer sich Sniper: Ghost Warrior 3 vorab für die PlayStation 4 oder den PC bestellt, der wird kostenfrei in den Genuss exklusiver Boni kommen. Käufer erhalten nämlich den Season Pass zum Spiel für lau dazu.

In einer Stellungnahme heißt es seitens CEO Marek Tyminski diesbezüglich: "Wir investieren langfristig in unsere Community und sind überzeugt, dass dieser Season Pass für sie einen enormen Wert darstellt. Die mit diesem Season Pass verknüpften Inhalte bieten ihnen eine große Vielfalt und wir haben uns zusätzlich dazu verpflichtet, für unser bisher größtes Spiel im 2017 durchgehend umfangreiche Unterstützung und zusätzliche Inhalte anzubieten. Der größte Bestandteil der Vorbesteller-Edition wird die Einzelspieler-Mission 'The Sabotage' sein. Auf diese Mission sind wir besonders stolz. Die Spieler werden der Geschichte der Separatisten folgen und erleben Sniper: Ghost Warrior 3 auf der anderen Seite des Konflikts, wenn sie sich mehr in einer Grauzone zwischen Gut und Böse bewegen."

Der Season Pass für PS4 und PC beinhaltet folgende Extras:

Zwei große Einzelspieler-Erweiterungen: The Escape of Lydia und The Sabotage

Zwei Mehrspieler-Karten

Ein exklusives Geländefahrzeug

Zwei exklusive Waffen: McMillan TAC-338A Scharfschützengewehr und Compoundbogen

Das Paket hat sonst einen Gegenwert von 29,99 Euro. Die Veröffentlichung des Spiels ist für den 04. April 2017 für PS4, Xbox One unc PC eingeplangt.