Wer am Wochenende noch nicht zuviel vor hat und sich mal wieder einen neuen PC- und Videospieltitel ansehen möchte, der kann sich noch in die offene Beta von Sniper: Ghost Warrior 3 einklinken.

Bevor der neue Shooter ab dem 04. April 2017 offiziell zu haben sein wird, veranstalten die Macher von CI Games an diesem Wochenende eine offene Beta-Testphase in Sniper: Ghost Warrior 3. Diese läuft ab sofort bis zum 05. Februar auf dem PC und lässt euch erstmals in die Schuhe des Protagonisten Jon North schlüpfen.

Teilnehmer können die zwei Missionen "Cut Off" und "Blockout" Probezocken und die Open-World-Spielwelt in der Republik Georgien genießen. Wer sich noch für eine Teilnahme interessiert, kann sich noch bis heute Abend auf der offiziellen Webseite anmelden. Zur Einstimmung gibt es anbei noch einmal einen neuen Trailer.