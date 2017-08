Der zweite, noch ausstehende Singleplayer-DLC für Sniper: Ghost Warrior 3 hat heute einen konkreten Termin verpasst bekommen.

Entwickler CI Games kündigte an, dass die "The Sabotage" genannte Erweiterung bereits am 05. September für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird.

Der DLC erzählt die Vorgeschichte des Hauptspiels und lässt euch dazu in die Haut von Robert North, dem Bruder von Sniper-Ghost-Warrior-3-Hauptcharakter Jonathan North, schlüpfen. Ziel ist es, die georgische Armee zu sabotieren und damit den Aufstand der Separatisten vorzubereiten. Neben einer neuen Karte mit neuen Spielorten und Missionen sind außerdem neue Waffen und Waffen in der Erweiterung enthalten.

Für Besitzer des Season Pass wird der DLC ohne weitere Kosten herunterladbar sein.