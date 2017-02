Rebellion setzt beim kommenden Shooter Sniper Elite 4 auf aktuelle Technologien und unterstützt sowohl DirectX 12 am PC als auch PlayStation 4 Pro.

Der Scharfschützentitel im Zweiten Weltkrieg, der am 14. Februar in den Handel kommt, soll echtes Next-Gen-Feeling aufkommen lassen. Dank der Unterstützung von DirextX 12 und PS4 Pro will man den Titel grafisch akkurat auftreten lassen und von den Möglichkeiten von PC und PS4 profitieren.

Speziell auf der PS4 Pro soll der Titel somit verbesserte Bildraten und schnellere Ladezeiten bieten. Zudem sollen Detailgrad, Sichtweite, Licht und Schatten sowie die Reflektionen einen deutlichen Schub bekommen.

Wir sind gespannt, wie das finale Ergebnis aussehen wird. Erste Eindrücke des Shooters konnte sich Kollege Felix bereits im Januar verschaffen (Sniper Elite 4 Vorschau).