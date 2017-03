Erster Kampagnen-DLC in der nächsten Woche

Der Shooter Sniper Elite 4 bekommt in Kürze wieder frischen Nachschub spendiert, denn schon bald wird es einen ersten Kampagnen-DLC zum Titel geben.

Wie in einer Pressemeldung durch Rebellion bestätigt wird, steht in der kommenden Woche das erste Kapitel von "Deathstorm" zu Sniper Elite 4 auf dem Programm. Dabei handelt es sich um eine neuen Mini-Kampagne.

Der Startschuss für "Deathstorm Part 1: Inception" soll am 21. März 2017 fallen. Der Termin gilt dabei für PS4, Xbox One und PC gleichermaßen. Insgesamt wird die Kampagne in drei Teilen veröffentlicht, wobei diese jeweils solo oder von zwei Spielern gemeinschaftlich bewältigt werden kann. Zeitlich ist die neue Geschichte nach dem Hauptspiel im nördlichen Italien angesiedelt.

Am gleichen Tag wird es neben dem Kampagnen-DLC außerdem auch das "Night Fighter Expansion Pack" geben. Dieses umfasst drei neue Waffen, neue Camo-Skins für acht Waffen und neue männliche sowie weibliche Charakter-Skins. Multiplayer-Fans bekommen mit "Elimination" auch einen neuen Modus kostenfrei spendiert.