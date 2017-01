Spieler von Smite dürfen sich im neuen Jahr auf zahlreiche Neuerungen freuen. Auch Änderungen an bestehenden Inhalten wird es geben.

Die Entwickler der Hi-Rez Studios haben ihre Pläne für die kommende vierte Saison von Smite verkündet. Neben einem neuen Charakter gibt es auch einige spielerische Änderungen sowie Neuerungen.

Bei dem neuen Helden handelt es sich um den Magier Morrigan, der sich in andere Charaktere verwandeln kann. Eine weitere Karte für den Clash-Modus befindet sich ebenfalls in Entwicklung und soll in einem ägyptischen Szenario spielen. Zu den Änderungen zählen Überarbeitungen an Gegenständen und der Benutzeroberfläche.

Auch verschiedene Events wird es wieder geben, bei denen ihr spezielle Gegenstände erhalten könnt. Zusätzlich soll der kooperative Inhalt eine größere Rolle spielen. Hier handelt es sich um die Smite Adventures, die in Episodenform erzählt werden und euch ebenfalls mit einzigartigen Gegenständen belohnen. Einen genauen Zeitplan für die Änderungen und Neuerungen gibt es bisher noch nicht.

Smite - Ah Puch Chilling Grasp Skin Teaser Trailer Zum MOBA-Titel Smite erwartet euch ein neuer Skin, der in diesem Videoclip vorgestellt wird.