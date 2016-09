Im März dieses Jahres erschien das Arcade-Actionspiel Slain! für den PC; nun folgt eine weitere Plattform.

Wie Publisher Digerati heute bestätigte, wird das 2D-Action-Adventure Slain! Back From Hell nun auch für die PlayStation 4 veröffentlicht. Besser noch: Der Release erfolgt bereits mit dem Store-Update in dieser Woche, so dass - je nach Region - bereits ab dem morgigen 20. September losgezockt werden darf. Der reguläre US-Preis wird bei 14,99 Dollar liegen, PS-Plus-Abonnenten erhalten einen Rabatt von zehn Prozent.

Slain! ist von der klassischen Franchise Castlevania inspiriert und setzt auf Dark-Fantasy-Umgebungen und große Bossgegner. Um diese zu bezwingen, stehen euch im arcadelastigen Titel zahlreiche Waffen zur Verfügung. Unterlegt wird das Abenteuer mit einem Heavy-Metal-Soundtrack von Curt Victor Bryant.