Auf der diesjährigen E3 landete Ubisoft mal wieder den Überraschungs-Hit: Skull & Bones konnte in der Präsentation bereits voll und ganz überzeugen und begeisterte die Massen. Allerdings schließt Ubisoft trotz zugesagter Unterstützung eine Plattform für diesen Titel wohl aus.

Die Rede ist natürlich von Nintendos Switch, der Ubisoft ja die Unterstützung auf breiter Front zugesagt hat. Unter anderem werkelt man zusammen mit Nintendo am vielversprechenden Mario + Rabbids: Kingdom Battle. Skull & Bones allerdings dürfte den Sprung auf die Nintendo-Konsole eher nicht schaffen; bis dato sind ja auch nur Umsetzungen für PC, PS4 und Xbox One bestätigt.

Diese Entscheidung scheint Ubisoft offenbar zugunsten der Grafik zu treffen, der man auf allen Plattformen möglichst treu bleiben möchte. Creative Director Justin Farren jedenfalls ließ nun im Gespräch durchblicken, dass die Switch aber nicht leistungsstark genug sein könnte, um die Optik auf diesem Niveau gewährleisten zu können.

Allerdings lässt Farren immer noch eine Hintertür offen, so dass eine Switch-Portierung in Zukunft noch einmal ein Thema werden könnte. Immerhin habe man eine solche Spielversion auch noch nicht wirklich abschließend ausdiskutiert. Bis dahin bleibt es beim geplanten Release des Spiels in 2018 für PC, PS4 und Xbox One.