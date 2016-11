Kurzinfo

Nachdem in Skate dank verschiedenster Erdbeben San Vanelona zerstört wurde, findet ihr euch in Skate 2 in New San Van(elona) wieder. Skate 3 geht jedoch einen anderen Weg. Statt euch den Weg von ganz unten nach ganz oben zu erarbeiten, fangt ihr schon als Skate-Ikone an. Ihr eröffnet einen Skateshop mit eurer ganz eigenen Marke. Spieler können hier erstmalig ein Skate-Team aufbauen, sowohl offline als auch im online Koop-Modus, und neue Herausforderungen annehmen oder bei Wettkämpfen gegen andere Teams antreten.