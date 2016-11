Das Adventure-Sequel Silence: The Whispered World 2 steht kurz vor dem Release. Interessierte können sich anhand einer Demo nun selbst ein Bild machen.

Kurz vor der Veröffentlichung des Adventure-Nachfolgers am 15. November hat Daedalic Entertainment nun eine spielbare Demo zu Silence: The Whispered World 2 veröffentlicht. Die Probierversion soll allen Interessierten exklusive Einblicke in die malerische Spielwelt liefern und sie so vom Kauf der Vollversion überzeugen.

Die Demo kann ab sofort für den PC via Steam bezogen werden; der entsprechende Download ist auf dieser Webseite möglich. Die Demo ist zeitlich begrenzt. Die Vollversion erscheint am 15. November neben dem PC auch für Mac, Linux, PS4 und Xbox One. Den neuen Release-Trailer könnt ihr euch im Folgenden ansehen.