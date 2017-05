ROCCAT hat mittlerweile ja auch das eigene Entwicklerstudio ROCCAT Games Studio und hat nun mit Sick City ein erstes Werk offiziell angekündigt.

Beim PC-Titel handelt es sich um ein Taktik-Kampfspiel, das in Echtzeit ausgetragen wird und mit Traditionen sowie Konventionen brechen soll. Die Macher versprechen eine "moderne Interpretation" des Genres und wollen zudem die Spieler bereits in die Entwicklung des Titels viel mehr integrieren, als dies bisher in der Branche üblich ist.

Ihr könnt ihr schon heute auf der offiziellen Webseite unter www.sickcity.com anmelden und für eine Closed Alphe registrieren. Diese soll im Juni starten. Anschließend habt ihr die Möglichkeit, aktiv mitzubestimmen, wie der Titel weiterentwickelt wird. Neue Map? Neue Fraktion? Eine Singleplayer-Kampagne? Was es sein soll, das dürft ihr wirklich mitentscheiden.

Ansonsten soll sich Sick City durch den außergewöhnlichen Grafik-Stil sowie auch durch ein neues Gameplay auszeichnen. Strategische Multiplayer-Schlachten mit Elementen aus Titeln wie Commandos sind im Mittelpunkt; Ressourcen-Management und Basenbau spielen nur eine untergeordnete Rolle.