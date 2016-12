Wie versprochen gab es heute endlich wieder inhaltliche Neuigkeiten zu Shenmue 3. Es geht also doch voran. Außerdem kann nun auch die PC-Version vorbestellt werden.

Ab heute kann die PC-Version von Shenmue 3 vorbestellt werden. Sollte der bloße Name nicht reichen, hat YS Net drei neue Screenshots veröffentlicht, um von dem bislang recht nebulösen Kickstarter-Erfolg einen besseren Eindruck zu verschaffen. Gleichzeitig ist es das erste echte Lebenszeiten von Shenmue 3 seit langem und das, obwohl es bereits rund 6 Millionen Dollar gesammelt hat. Das nächste Stretch-Goal sieht ein tiefgreifenderes Kampfsystem vor.

Schon bald soll die Entwicklung in vollem Gange sein. Fraglich ist aber trotzdem, ob der angepeilte Release im Dezember 2017 eingehalten werden kann. Yu Suzuki jedenfalls beteuert, sein bestes zu geben. "Ich bin vollig in die Entwicklung des Spiels versunken und verbringe manchmal ganze Nächte im Studio. Mein Leben dreht sich Tag und Nacht um Shenmue", heißt es in dem Kickstarter-Update.