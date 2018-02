Sharkoon erweitert das Sortiment der Gaming Seats und stellt mit dem SKILLER SGS2 einen neuen Stuhl mit einem atmungsaktiven Stoffbezug vor. Der SGS2 will unter anderem mit einem moderaten Preis Punkte sammeln.

Der Sharkoon SGS2 Gaming Seat ist im schwarzen Grundton, wahlweise mit Highlights in rot, blau, grün oder grau zu haben. Beim Bezugsmaterial setzt der Hersteller auf einen atmungsaktiven Stoff. Dieser überzieht die Schaumstoffpolsterung der 83 cm hohen Rückenlehne sowie der 39,5 x 50 cm großen Sitzfläche. Gestickte Logos und farbliche Absteppungen, je nach Farbvariante, verzieren den Stuhl zusätzlich.

Zur Unterstützung der Ergonomie ist der Gaming Seat unter anderem mit einer Gasdruckfeder der Klasse 4 ausgestattet, welche eine Einstellung der gewünschten Sitzhöhe ermöglicht. Individualität bieten zudem die 3-Wege-Armlehnen, welche Einstellungen in Bezug auf die Armlänge, Höhe und horizontalen Winkel ermöglichen. Zudem sind im Lieferumfang jeweils ein Kopf- und Lendenkissen enthalten, ebenfalls aus atmungsaktivem Stoff und jeweils in Akzentfarbe.

Das Lendenkissen kann mittels flexibler Stoffbänder in die gewünschte Position verschoben werden, die Befestigung beider Kissen erfolgt mithilfe von Clip-Verschlüssen. Für kleinere Ruhephasen kann die Rückenlehne in einem Winkel von 90° bis 160° festgestellt werden, die Wippfunktion des SGS2 bietet Schaukelstuhlatmosphäre in einem Winkel von 3° bis 18°.

Die Rahmenkonstruktion des Seats besteht aus Stahl mit einem Durchmesser von 19 mm. Für weitere Stabilität sorgt ein massives Fußkreuz, welches ebenfalls aus Stahl gefertigt ist. Die verwendete Gasdruckfeder kann mit einem maximalen Gewicht von 110 Kilogramm belastet werden, die maximale Größe des Benutzers wird mit 185 cm beziffert. Fünf 60 mm große Rollen unterstützen einen sicheren Stand und sorgen zudem für Mobilität auf ebenen Untergründen.

Erhältlich ist der Sharkoon SKILLER SGS2 ab KW8 für einen empfohlenen Verkaufspreis von 179 Euro im autorisierten Fachhandel.