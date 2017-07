Auf der Vertriebsplattform GOG.com werden regelmäßig Spiele kostenlos angeboten. Jetzt könnt ihr euch auf diese Weise Shadow Warrior Classic holen.

Ihr bekommt die Complete Edition von Shadow Warrior Classic für den PC geschenkt. Sie beinhaltet die Vollversion des First-Person-Shooters, das Handbuch und den Soundtrack. Wann die Aktion enden wird, ist nicht ersichtlich. Nachdem ihr den Titel in euren Warenkorb gelegt und die Bestellung abgeschickt habt, wandert er automatisch in eure Bibliothek. Ihr braucht also einen Account bei GOG.com.

Shadow Warrior Classic wurde von 3D Realms entwickelt und 1997 für den PC veröffentlicht. Im Jahr 2013 wurde die Videospielreihe mit Shadow Warrior erweitert (hier: Shadow Warrior Test bei Gameswelt). Letztes Jahr folgte dann Shadow Warrior 2 (hier: Shadow Warrior 2 Test bei Gameswelt).