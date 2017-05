Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Im vergangenen Jahr wurde Shadow Tactics: Blades of the Shogun für den PC veröffentlicht und etablierte sich als eine der positiven Überraschungen des Jahres. Nun kommt auch eine Konsolenfassung auf den Markt.

Entwickler Mimimi Productions und Publisher Kalypso Media haben heute den Erscheinungstermin der Konsolenversion von Shadow Tactics: Blades of the Shogun bekannt gegeben. Das im vergangenen Jahr auf dem PC erfolgreiche Taktikspiel im Stile von Klassikern wie Commandos wird sowohl digital als auch als Retail-Version für PS4 und Xbox One ab dem 28. Juli 2017 in Europa zu haben sein. In Nordamerika erfolgt der Release kurze Zeit später am 01. August 2017.

Auf dem PC erschien der Titel am 06. Dezember 2016. Auch wir haben uns das gute Stück im Shadow Tactics: Blades of the Shogun Test angesehen und war so begeistert, dass wir einen Design-Award verleihen konnten. Das User-Rating bei Steam liegt bei mehr als 2.300 Reviews bei einer Positivwertung von 97 Prozent.