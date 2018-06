Shadow of the Tomb Raider

Lara Croft hat ihre WM-Tipps abgegeben und einige interessante Fakten verraten. Shadow of the Tomb Raider erscheint demnächst in verschiedenen Editionen für Konsolen und PC.

Der Publisher Square Enix hat mitgeteilt, dass Lara Croft bei der Fußball-Weltmeisterschaft auf Deutschland setzt. Die Protagonistin des kommenden Action-Adventures Shadow of the Tomb Raider hat ihre Spielergebnisse als Tipps in einem WM-Planer bekannt gegeben.

Wenn man diesem Glauben schenken mag, dann wird Deutschland es bis in das Finale schaffen und das Team von Jogi Löw darf seinen Titel dort verteidigen. Neben allen Teams, Gruppen und Terminen und den Tipps von Lara findet ihr im WM-Planer auch 11 interessante Fakten, die beweisen, dass Lara Croft und Fußball ein perfektes Team bilden. Wenn ihr eure Tipps mit denen von Lara Croft vergleichen wollt, dann schaut euch den WM Planer von Shadow of the Tomb Raider an.

Shadow of the Tomb Raider erscheint am 14. September 2018 für Xbox One, PlayStation 4 und PC. Neben der Standard-Edition wird es auch eine Croft-Edition mit Bonus-Inhalten und Season Pass zu erwerben geben. Sammler können sich außerdem auf die limitierte Ultimate Edition freuen. Zu guter Letzt erhalten Vorbesteller bei teilnehmenden Händlern verschiedene Goodies. Dazu zählen ein Steelbook im Maya-Design, drei Art Cards mit den Cover-Motiven der aktuellen Tomb Raider-Reihe sowie eine Metal-Plate mit Zeichnung von Andy Park oder auch ein digitales Bonus-Paket. Die Vorbesteller-Angebote sind sowohl für die Standard-Version als auch die Croft-Edition gültig. Mit der Croft-Edition dürft ihr Shadow of the Tomb Raider bereits 48 Stunden vor Veröffentlichung spielen.