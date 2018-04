Shadow of the Tomb Raider

Ein neuer Trailer und viele Informationen zur Handlung - heute können wir euch viele Neuigkeiten zu Shadow of the Tomb Raider verraten.

In Shadow of the Tomb Raider muss sich Lara durch tödliche Dschungel kämpfen und furchteinflößende Höhlensysteme erforschen. Um die Welt vor der Maya-Apokalypse zu retten, wird Lara ihre dunkelste Stunde überstehen, ihr Schicksal annehmen und zu dem werden, was ihr vorherbestimmt ist – dem weltberühmten Tomb Raider.

“Mit Shadow of the Tomb Raider wird die Serie neue Höhen erreichen – und Lara mit ihren tiefsten Abgründen konfrontiert!”, sagt Yosuke Matsuda, Präsident von Square Enix

In Shadow of the Tomb Raider wird Lara Croft auf neue Weise gefordert. Das Team hat vielfältige Skills, Kampftechniken und Ausrüstungsgegenstände entworfen, die von den Spielern gemeistert werden müssen. Denn man wird all seine Fähigkeiten benötigen, um in der tödlichen Dschungelumgebung und den düsteren Höhlen zu überleben“

Neben der Standard Edition ist das Spiel auch in der Croft Edition inklusive Bonus-Inhalten und Season Pass erhältlich. Für Sammler steht außerdem eine limitierte Ultimate Edition zur Verfügung. Was alles in den prall gefüllten Boxen steckt, seht ihr auf den Bildern in dieser Meldung. Käufer der Croft Edition erhalten das Rundum-Paket: Sie dürfen das Spiel nicht nur zwei Tage früher zocken, der Season Pass ist natürlich auch mit an Bord. Den neuen Trailer, der die düstere Stimmung von Laras neuem Abenteuer einfängt, wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten:

Shadow of the Tomb Raider - Ankündigungstrailer (dt.) Der erste offiziele Trailer zum neuen Shadow of the Tomb Raider.

Wir konnten Laras neues Abenteuer bereits eine Stunde lang spielen: Unsere Eindrücke geben wir euch in unserem Shadow of the Tomb Raider Preview.