Serious Sam VR: The Last Hope

Bereits in diesem Monat wird ein neues Update für Serious Sam VR: The Last Hope erscheinen, das einige neue Inhalte mit sich bringt.

Solltet ihr noch nicht genug von Serious Sam VR: The Last Hope haben, gibt es ab dem 26. April neue Inhalte für euch. Denn die Verantwortlichen von Croteam und Devolver Digital haben das sogenannte Valtos-Update angekündigt.

Das Update wird Sam auf den Planeten Valtos führen. Dabei wird es vier schöne, aber auch extrem tödliche Locations geben, in denen ihr Feinde bekämpfe müsst. Um euch dabei behilflich zu sein, wird es drei neue Waffen, wie zum Beispiel einen Bogen, geben. Außerdem werden auch neue Feinde und Bossgegner den Weg ins Spiel finden.