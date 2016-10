Serious Sam VR: The Last Hope

Serious Sam VR: The Last Hope ist offiziell in die Early-Access-Phase auf Steam gestartet. Aktuell könnt ihr sogar noch von einem kleinen Rabatt beim Kauf profitieren.

Bis zum 24. Oktober wird für den VR-Titel ein Preis in Höhe von 29,59 Euro fällig, da bis zu dem Tag ein Rabatt von 20 Prozent geährt wird. Ihr solltet allerdings beachten, dass momentan nur die HTC Vive unterstützt wird. Jedoch folgt der Support für Oculus Rift, sobald die Touch-Controller veröffentlicht wurden.