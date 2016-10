Serious Sam VR: The Last Hope

Der VR-Ableger Serious Sam VR: The Last Hope wird zunächst in einer Early-Access-Version starten. Diese wurde nun terminiert.

Per Pressemeldung hat Croteam eine Vorabveröffentlichung des Virtual-Reality-Titels Serious Sam VR: The Last Hope angekündigt. Die Early-Access-Version wird noch im Oktober, nämlich ab dem 17. Oktober 2016 via Steam erhältlich sein.

Zum Preis von 39,99 Euro werdet ihr das Spiel auf dem HTC Vive sowie via Oculus Rift zocken können; nach dem Release wird dann auch der Oculus-Touch-Controller kompatibel sein. Ein Termin für die fertige Vollversion steht allerdings noch nicht fest.