Nach ersten Andeutungen auf Twitter in Form eines Videos hat Square Enix offiziell bestätigt, dass die Seiken-Densetsu-Reihe für die Nintendo Switch erscheint. Teil der Collection sind drei Rollenspiel-Klassiker.

Secret of Mana gehört zu den wahrscheinlich bekanntesten Rollenspielen der Super-Nintendo-Ära. Auch der direkte Vorgänger, der in Europa als Mystic Quest für den Game Boy erschienen ist, dürfte Genre-Fans bekannt sein. Beide Spiele gehören offiziell der Seiken-Densetsu-Reihe, deren dritter Teil nur in Japan erschienen ist, an. Nachdem auf Twitter bereits ein Video veröffentlicht wurde, in dem Entwickler Seiken Densetsu III auf der Nintendo Switch gespielt haben, hat Square Enix die Veröffentlichung der Seiken Densetsu Collection nun offiziell bestätigt. Zumindest für Japan.

Für die Umsetzung auf der Switch erhalten die drei Spiele einige Anpassungen. So wird es eine Quick-Save-Funktion ermöglichen, jederzeit zu speichern. Über das Hauptmenü lässt sich außerdem der Music Modeaufrufen. Der als Mystic Quest beziehungsweise Final Fantasy Adventure bekannte erste Teil der Reihe, Seiken Densetsu: Final Fantasy Gaiden, wird außerdem die Möglichkeit bieten das Seitenverhältnis des Bildes anzupassen.

Passend zur Ankündigung hat Square Enix eine offizielle Homepage zum Spiel gestartet und auch bereits einen ersten Trailer, den ihr euch unten ansehen könnt, veröffentlicht. Ob die Seiken Densetsu Collection auch außerhalb Japans erscheint, ist nicht bekannt. Die in der Vergangenheit ausgebliebene Veröffentlichung von Seiken Densetsu III im Westen könnte sich hierbei als Hindernis herausstellen. In Japan soll die Seiken Densetsu Collection ab dem 1. Juni 2017 erhältlich sein.