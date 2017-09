Nach der gamescom ist vor der Tokyo Game Show - und so wirft das nächste große Spiel-Event schon wieder seine Schatten voraus. Auch SEGA und Atlus sind vor Ort und haben nun ihr gemeinsames Messe-Line-up bestätigt.

Wenn ihr nach frischen Infos und Eindrücken aus den Titeln von SEGA und Atlus lechzt, dann dürft ihr euch auf die Tokyo Game Show später in diesem Monat freuen. Auf der größten und wichtigsten asiatischen Messe sind die beiden Unternehmen mit ihren kommenden Titeln vor Ort, so dass es sicherlich wieder neue Infos und auch Trailer geben wird.

Das SEGA-Line-up sieht wie folgt aus:

Hokuto Ga Gotoku – Theater Presentation, Trailer, Stage Event, Photo Spot

Yakuza Kiwami 2 – Playable, Theater Presentation, Trailer, Stage Event, Merchandise, Photo Spot

Toaru Majutsu Virtual On – Playable, Trailer, Stage Event, Photo Spot

Hatsune Miku Project DIVA Future Tone DX – Playable, Trailer, Merchandise

Sonic Forces – Theater Presentation, Trailer, Stage Event, Merchandise

Phantasy Star Online 2 – Theater Presentation, Trailer, Stage Event, Merchandise, Photo Sport

Yakuza Online – Theater Presentation

Dx2 Shin Megami Tensei: Liberation – Playable, Trailer, Stage Event

Atlus zeigt auf der TGS 2017:

Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux – Playable, Trailer, Stage Event, Merchandise

Von Partnern der beiden Unternehmen sind am Messestand hingegen zu sehen:

Middle-earth: Shadow of War – Trailer

The LEGO Ninjago Movie Video Game – Stage Event, Trailer

Star Wars: Battlefront II – Trailer

FIFA 18 – Trailer

Need for Speed Payback – Trailer

The Sims 4 – Trailer

Coven and Labyrinth of Refrain – Playable, Trailer

Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatteiru Daro ka: Infinite Combate – Playable, Trailer

Steins;Gate Elite – Playable, Trailer

Die Tokyo Game Show findet in der Makuhari Messe in Chiba in der Nähe von Tokio vom 21. bis zum 24. September 2017 statt.