Seagate Technology hat im Rahmen der Gaming-Messe E3 (Electronic Entertainment Expo) in Los Angeles die neue Game Drive for Xbox SSD vorgestellt.

Die Game Drive for Xbox SSD wurde speziell für die Xbox One entwickelt und soll sowohl eine hohe Gaming Performance als auch maximale Mobilität bieten. Die neue SSD ist mit Kapazitäten von 2 TB, 1 TB sowie 500 GB erhältlich. Das Pro-Level-Upgrade sorgt für ein besonders schnelles Laden von Spielen. Die offiziell lizensierte Xbox-Speicherlösung passt zu den Xbox One X-Konsolen und erhöht ihre Speicherkapazität.

Jede Xbox-Konsole erkennt den Game Drive SSD sofort und die Installation soll weniger als zwei Minuten dauern. Dank der USB 3.0-Geschwindigkeit soll es sich anfühlen, als ob die Spiele von der konsoleninternen Festplatte aus laufen. Außerdem ist die Game Drive for Xbox SSD so kompakt, dass sie in jede Tasche passt – ein separates Stromkabel wird nicht benötigt. Die SSD ist in der Lage, mehr als 50 heruntergeladene Spiele sowie Add-ons zu speichern. Zudem können Spielstände, die auf der SSD gespeichert sind, auf jeder beliebigen Xbox One-Konsole fortgeführt werden.

Die neuen Game Drive for Xbox SSDs sind ab Sommer 2018 im Fachhandel und online verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung in den USA liegt bei 600 US-Dollar für die 2-TB-Variante, 300 US-Dollar für die 1-TB-Version sowie 150 US-Dollar für eine Kapazität von 500 GB.