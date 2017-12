Microsoft hat Wort gehalten und dem vielversprechendem Piraten-Abenteuer Sea of Thieves auf den The Game Awards 2017 einen Auftritt verpasst. Dabei wurde endlich auch das Release-Datum genannt.

Seit geraumer Zeit zählt Sea of Thieves zu einem DER Hoffnungsträger für Microsoft auf den Plattformen Windows 10 und Xbox One. Der neue Titel der britischen Kult-Entwickler von Rare befindet sich schon länger in Entwicklung, auf einen Release-Termin mussten wir uns bisher aber immer noch gedulden. Dieser wurde nun im Rahmen der The Game Awards 2017 in der vergangenen Nacht endlich genannt.

Laut Microsoft dürfen wir uns demnach den 20. März 2018 rot im Kalender anstreichen. An diesem Tag soll Sea of Thieves sowohl für Windows 10 PC als auch Xbox One erscheinen.

Viele weitere Details wurden im Rahmen der Award-Show im Übrigen nicht bekannt, sieht man einmal von der Tatsache ab, dass auch ein neuer Trailer gezeigt wurde; diesen könnt ihr euch im Anschluss an diese Meldung ansehen.

Zuletzt konnten wir uns das Spiel auf der diesjährigen E3 in Los Angeles ansehen. Unsere Gedanken haben wir in unserem Sea of Thieves Preview zusammengefasst, das ihr euch für die weitere Vorbereitung auf den Release noch einmal zu Gemüte führen könnt.