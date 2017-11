Für Microsoft ist das Piratenabenteuer Sea of Thieves einer der Hoffnungsträger auf Xbox One und Windows 10. Bevor die Vollversion erscheint, könnt ihr euch nun selbst ein Bild davon machen, ob der Titel das Zeug dazu hat.

In Sea of Thieves fanden bereits mehrere Alpha-Testphasen statt; diese begannen immerhin bereits im Dezember vergangenen Jahres, ließen aber bei weitem nicht alle interessierten Spieler zu. Während sich die Entwickler von Rare immer auf einen kleineren Kreis an Testern konzentrierten, steht nun endlich eine groß angelegte Testphase auf dem Plan.

Jeder, der Interesse an Sea of Thieves hat, kann sich für den nächsten Alpha-Test registrieren und erhält dann Zugang. Voraussetzung ist, dass ich euch vor dem 01. Dezember für das Insider-Programm auf der offiziellen Webseite eintragt. Beim nächsten Test wird es sich noch einmal um eine technische Alpha handeln; anschließend bereitet Rare langsam aber sicher die finale Spielversion vor. Bislang nehmen bereits über 200.000 Spieler am Insider-Programm teil.

Die bevorstehende Alpha-Testphase erfordert ein NDA, das heißt ihr müsst für die Registrierung mindestens 18 Jahre oder älter sein. Die Vereinbarung schließt weiterhin Streams oder Gameplay-Aufnahmen aus. Weitere Voraussetzung: Ihr benötigt Xbox Live Gold, um das Spiel auf der Xbox One zu zocken. Einen Starttermin für diese Testphase gibt es noch nicht.

Sea of Thieves soll Anfang 2018 für Xbox One und Windows 10 veröffentlicht werden; ein konkretes Release-Datum steht zunächst noch aus. Wir haben uns das Spiel zuletzt anlässlich der E3 in Los Angeles im Juni angesehen; was wir vom Titel halten, könnt ihr unserem Sea of Thieves Preview entnehmen.