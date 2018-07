Schon vor einiger Zeit wurde mit "Cursed Sails" der bislang umfangreichste DLC zu Sea of Thieves für Juli dieses Jahres angekündigt. Jetzt gibt es endlich auch ein konkretes Release-Datum.

Microsoft hat in einer Pressemail nun endlich den konkreten Veröffentlichungstermin der Erweiterung "Cursed Sails" zu Sea of Thieves bekannt gegeben. Das nächste Update zum erfolgreichen Piratenabenteuer von Entwickler Rare wird demnach ab dem 31. Juli 2018 zum Download bereit stehen. Der DLC wird kostenlos angeboten!

Eines der wichtigsten Features im DLC ist die Einführung Skelett-Schiffen, auf die ihr nun im Spielverlauf treffen könnt. Zudem könnt ihr euch zu dritt auf ein Brigantine-Schiff begeben und zusammen mit anderen Plünderern in See stechen, um größere Herausforderungen zu meistern.

Alle neuen Inhalte des Updates werden dauerhaft erhalten bleiben, zur Einführung gibt es aber zusätzlich ein nur für begrenzte Zeit verfügbares Event, welches den gleichen Namen wie der DLC - also "Cursed Sails" - trägt. Skelett-Schiffe tauchen dabei auch an Außenposten auf und fordern die Piraten unter euch während der dreiwöchigen Kampagne heraus. Zudem gibt es auch ein Story-basiertes Event, in dem ihr dem Ursprung der Untoten auf den Grund gehen sollt.

"Cursed Sails" erscheint am 31. Juli 2018 sowohl für PC als auch Xbox One; der DLC kann auch von all denjenigen Spielern bezogen werden, die Sea of Thieves über den Xbox Game Pass zocken.