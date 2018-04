Seit Ende März ist das Piratenabenteuer Sea of Thieves offiziell erhältlich, doch auf die faule Haut hat sich das Entwicklerteam seither nicht gelegt. Nun wurde bestätigt, wie es in inhaltlicher Sicht mit dem Titel weiter gehen soll.

Wie Rare nun bekannt gegeben hat, soll Anfang Mai der erste Zusatzinhalt zum Piratenabenteuer Sea of Thieves veröffentlicht werden. Damit wird es sich aber längst nicht haben, denn im weiteren Jahresverlauf 2018 sind dann noch fünf weitere DLC-Pakete geplant.

Das erste Inhalts-Update wird den Namen "The Hungering Deep" tragen und soll einen neuen Gegner bieten, den ihr im Spiel finden und dann im Rahmen eines Events bezwingen müsst. Darüber hinaus werden neue Spielmechaniken eingeführt, die euch dabei helfen, am Abenteuer teilzunehmen, sowie auch neue Belohnungen, die es zu ergattern gilt.

Zwei weitere Updates, namentlich "Cursed Sails" und "Forsaken Shores", sind dann für Sommer geplant und beinhalten ein neues Schiff, einen neuen Teil der Karte, weitere Gegner, Spielmechaniken und Belohnungen. Die drei anderen Inhalts-Update sind dann für nach dem Sommer aber noch bis Ende 2018 geplant. Neben diesen Updates wird es auch wöchentliche Events mit verschiedenen Zielen und Mechaniken geben. Das beigefügte Video liefert euch weitere Details zu den inhaltlichen Plänen.

Sea of Thieves wurde am 20. März 2018 für PC und Xbox One veröffentlicht. Unser Sea of Thieves Review könnt ihr bei Interesse hier noch einmal nachlesen.