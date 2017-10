Der Entwickler Ebb Software hat vor kurzem die Kickstarter-Aktion für das Horror-Adventure Scorn erfolgreich abgeschlossen. Der Release des ersten von zwei Kapiteln ist zwar erst für den Oktober 2018 geplant, doch wir konnten uns schon jetzt ein erstes Bild von dem ebenso gruseligen wie verstörenden Spiel machen.

150.000 Euro wollte der serbische Entwickler Ebb Software für die Entwicklung seines Horror-Adventures Scorn mithilfe einer Kickstarter-Aktion sammeln. Am Ende sind es sogar fast 200.000 Euro geworden, so dass sich das Team entschlossen hat, einige zusätzliche Inhalte und Features einzubauen. Das schiebt den Release zwar auf den Oktober 2018, soll sich letztendlich aber auszahlen – sagen zumindest die Entwickler.

Alien-Design made in Serbia

Bei Scorn handelt es sich um ein Horror-Adventure, in dem ihr eine fremdartige Welt aus der Egoperspektive erkundet und dabei zahlreiche Geheimnisse lüften müsst. Schon nach wenigen Schritten fallen uns zwei Dinge auf: Da wäre zum einen die ziemlich düstere Atmosphäre von Scorn. Das liegt nicht nur an der geringen Ausleuchtung der Räume mit ihren hübschen Licht- und Schattenspielereien, sondern auch an der arg bedrückenden Musikuntermalung, die jeden Schritt mit gruseligen Tönen begleitet und dadurch ein permanentes Gefühl der Anspannung erzeugt. Sollten die Entwickler dieses Niveau im gesamten Spiel halten können, dürfte Scorn ein mental ziemlich anstrengendes Spiel werden – im positiven Sinne. Für zarte Gemüter ist das Adventure definitiv nichts.

Das hängt auch mit der zweiten Auffälligkeit zusammen: Das gesamte Design des Spiels erinnert sehr stark an die Werke von H.R. Giger – vor allem an den Look der Alien-Filme. Wir schreiten durch zahlreiche Gänge, die immer wieder von organischen Verflechtungen, Blut und anderen ekligen Dingen durchzogen werden. Alles wirkt fremdartig, fast schon surreal. Dieses Gefühl verstärkt sich spätestens bei der ersten Begegnung mit einem der Gegner – wurmartige Geschöpfe, die sich schmatzend durch die Gänge schieben und mit nicht minder ekligen Geschossen angreifen. Sobald ihr eine dieser Kreaturen erlegt habt, liegen ihre toten Leiber zuckend am Boden – kein schöner Anblick, der aber hervorragend in diese Horror-Welt passt.

Unfaires Abenteuer?

Apropos Kampf: In der Alpha-Demo von Scorn stand uns eine Schusswaffe zur Verfügung, die ebenfalls halb organisch wirkt und lebendig zu sein scheint. Spätestens beim Nachladen sehen wir sehr viel blutiges Fleisch und sich bewegende Teile, die entfernt an Insekten erinnern. Noch interessanter ist jedoch die Tatsache, dass ihr mit der Munition haushalten solltet, da es nur wenig Nachschub zu geben scheint. Außerdem dauert das Nachladen eine halbe Ewigkeit. Ihr könnt es euch also abschminken, wie in einem Ego-Shooter wild ballernd durch die Alien-Welt zu stürmen.

Stattdessen gibt es immer wieder kleinere Rätsel, die es zu lösen gilt. Stets findet ihr kryptische Hinweise, könnt durch Löcher und Luken anfangs versperrte Bereiche der Station entdecken und werdet somit ständig angetrieben, die Welt weiter zu erkunden.

Countdown zum Freitag den 13. - Das ist Scorn 13 Spiele in 13 Tagen. Unser großer Countdown zum Freitag den 13. Wir stellen euch 13 kommende Horror-Spiele vor. Heute mit Scorn.

So toll die Atmosphäre von Scorn jedoch sein mag, bereiten uns einige Dinge derzeit noch leichte Kopfschmerzen. So gab es gelegentlich Passagen, bei denen wir ohne jegliche Vorwarnung plötzlich tot zu Boden sackten. So etwa, als wir auf leisen Sohlen um eine Ecke bogen, nur um dann von einem gleißenden Licht geblendet zu werden – und zu sterben. Klar, manchmal ist ein wenig Trial & Error gar nicht mal übel, vor allem nicht in einem Spiel, das so viel Wert auf Erkundung, Mysterien und Rätsel legt. Doch sollte das Überhand nehmen, kann es schnell in Frustration enden.

Außerdem wünschen wir uns für die Vollversion etwas mehr Abwechslung beim Level-Design. Wenn wir ständig durch die recht ähnlich aussehenden Gänge marschieren müssen, stellt sich irgendwann unweigerlich ein Gefühl der Eintönigkeit ein. Das wäre schade, denn grafisch macht Scorn dank Unreal Engine schon jetzt einiges her.