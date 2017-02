Die Geschichte des Sanada-Clans beginnt bei Masayuki Sanada. Ein oft gewünschter Charakter tritt der Samurai-Warriors-Reihe nun das erste Mal bei. Ihr begleitet Masayuki bei seinem ersten Kampf und den bescheidenen Anfängen des Clans über den Aufstieg zu mächtigen Führern, der schließlich zur Geburt des Fanlieblings Yukimura Sanada führt.

Wer sich schon vor dem Release für eine Bestellung entscheidet, der kann sich einen Pre-Order-Bonus bestehend aus besonderen Kostümen wie "Kunoichi", "Ina", "Kai" und "Chacha" sowie "Kunoichi" sichern.

Die Actionreihe Samurai Warriors geht mit Spirit of Sanada auf PC und PS4 am 26. Mai 2017 in die nächste Runde.