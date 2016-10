Rome: Total War erhält eine iPad-Umsetzung die heute in einem Twitch-Stream von den Entwicklern vorgestellt wird. Um 19:00 Uhr deutscher Zeit startet die Übertragung.

Die Entwickler von Feral Interactive haben via Pressemitteilung angekündigt, dass die iPad-Version von Rome: Total War heute in einem Twitch-Stream präsentiert wird. Der Strategie-Titel wurde für Touch-Steuerung optimiert und wird das komplette Spiel in verbesserter Grafik enthalten. Auch die beiden Erweiterungen sollen zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden. Um 19:00 Uhr deutscher Zeit könnt ihr im offiziellen Twitch-Kanal der Entwickler einen näheren Blick auf die Umsetzung werfen.

Einen Termin für die iPad-Version von Rome: Total War gibt es noch nicht.