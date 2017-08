Das Entwicklerstudio Rockstar Games steht gemeinhin ja für qualitativ hochwertige Titel. Nach GTA V ist nun als nächstes das heiß ersehnte Red Dead Redemption 2 an der Reihe, doch was folgt dann? Ein neuer Bericht stellt nun Vermutungen um das nächste Projekt der Erfolgsschmiede an.

Leider erscheint Red Dead Redemption 2 ja nicht mehr in diesem Jahr, sondern erst 2018. Doch wie geht es für Rockstar Games danach weiter? Wer auf Grand Theft Auto VI hoffte, der dürfte in Anbetracht eines neuen Berichts zunächst enttäuscht sein, denn dieses soll nicht das nächste Spiel des Studios sein.

Die Kollegen von GameZone berichten nun nämlich, dass vielmehr Fans der Bully-Reihe von Rockstar bedient werden sollen. Nachdem kürzlich auch Konzeptbilder geleakt worden waren, berichtet das Magazin unter Berufung auf eine nicht näher genannte, jedoch mit den Vorgängen bei Rockstar vertrauten Quelle, dass sich Bully 2 tatsächlich in Arbeit befinden soll. Das Spiel soll das nächste sein, das Rockstar nach Red Dead Redemption 2 veröffentlicht.

Das geleakte Konzeptmaterial soll denach tatsächlich Bully 2 zuzuordnen sein und sei ein Indikator dafür, dass Rockstar tatsächlich die Wiederbelebung des Bully-Franchise in der Zukunft andenkt.

Auch geleakte Konzeptbilder zum lange verschollenen Rockstar-Titel Agent sollen überdies echt sein, wenngleich unklar sei, von welcher Zeit diese stammen. Der Titel soll sich weiterhin bei Rockstar aktiv in der Mache befinden, wenngleich nicht bekannt ist, mit welchen Kapazitäten und Ressourcen das Studio an diesem arbeite. Fakt sei jedoch laut der Quelle, dass auch Agent keineswegs tot sei.