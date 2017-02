Ein neuer Patch wird die Performance von Rocket League auf der standardmäßigen PlayStation 4, aber auch der PlayStation 4 Pro signifikant verbessern.

Mit Rocket League wurde im Juli 2015 ein Titel für die PlayStation 4 veröffentlicht, der sich auch heute noch großer Beliebtheit erfreut. Daher ist es nicht verwunderlich, dass nun ein neues Update angekündigt wurde, welches den Titel auf den Sony-Plattformen verbessert.

So wurde bekanntgegeben, dass am 21. Februar ein Patch erscheint, der euch auf jeder Version der Konsole 60 Bilder pro Sekunde in dem Titel beschert. Dabei wird auf der PlayStation 4 die Auflösung bei 1080p und auf der PlayStation 4 Pro bei 4K liegen. Weiterhin werden die Hot-Wheel-Autos und weitere Inhalte ihren Weg ins Spiel finden.