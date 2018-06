Für Rocket League wird in diesem Monat ein neuer DLC verfügbar sein. Dieser bringt neue Inhalte basierend auf "Jurassic World" in das Spiel.

Pünktlich zum Kinostart von "Jurassic World: Das gefallene Königreich" wird Rocket League einige passende Inhalte bekommen. Die Entwickler von Psyonix haben den entsprechenden DLC "Jurassic World" für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC angekündigt.

Enthalten sind neue Topper, Banner, Antennen und das Fahrzeug Jeep Wrangler, welches sowohl im Design von "Jurassic World" als auch "Jurassic Park" erscheint. Hier kommt es darauf an, in welchem Team ihr euch zum Start einer Partie befindet. Als besonderes Schmankerl ist eine neue Explosion im Paket enthalten, die bei jedem Tor einen T-Rex hervorruft.

Der Kinostart von "Jurassic World: Das gefallene Königreich" in Deutschland ist am 6. Juni 2018. Werdet ihr euch den Film ansehen? Die Erweiterung mit den Inhalten basierend auf "Jurassic World" erscheint am 18. Mai für Rocket League auf allen Plattformen. Der Preis liegt bei 1,99 US-Dollar.