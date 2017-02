Auch Harmonix kommt im Virtual-Reality-Zeitalter an und hat nun eine entsprechende Umsetzung des Musikspiels Rock Band angekündigt.

Per Pressemitteilung bestätigte man, dass Rock Band VR ab sofort vorbestellbar ist und im kommenden Monat März erscheinen soll. Die spezielle Version für das Oculus Rift wird ab dem 23. März 2017 erhältlich sein.

Die Version für das VR-Headset kommt mit einer 60 Songs starken Playlist daher, wobei bislang die Titel "Walk This Way" von Aerosmith, "When You Were Young" von The Killers und "Ain't It Fun" von Paramore bestätigt sind. Die im Bundle erhältliche VR-Version kommt weiter mit einem Gitarren-Controller daher, der entweder auch mit PS4 oder mit Xbox One kompatibel ist. Mit dem PC wird die Verbindung via Bluetooth oder der Windows 10 Anniversary Edition hergestellt.

Zum Genuss der VR-Version wird neben Oculus Rift auch der zugehörige Controller benötigt, denn dieser muss am Gitarren-Controller angebracht werden.