Seit 2015 ist Rock Band 4 bereits wieder am Markt, doch der Support für das Musikspiel ist seither nie abgerissen. Nun gibt es wieder frischen Nachschub in Form von DLC.

Harmonix hat neue DLC-Tracks zum aktuellen Musiktitel Rock Band 4 angekündigt. Diese stammen von Disturbed und Ghost, also zwei durchaus nicht unbekannten Bands. Die beiden Songs können individuell für 1,99 Dollar über den Music Store erworbern werden.

Von Disturbed kommt der Song "Down with the Sickness", ein sehr populärer Track aus Rock Band 2 sowie Rock Band VR, der nun auch den Sprung in Rock Band 4 schafft. Der Titel war einst in den Top 5 der Billboard Mainstream Rock Tracks Charts zu finden.

"Cirice" ist dagegen der neue Song von Ghost, der ebenfalls bereits in Rock Band VR vertreten war. Er war die die Lead Single aus dem dritten Album der Band namens "Meliora". Der Kauf beider Tracks wird ab dem 06. Juli möglich sein.