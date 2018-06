In Zusammenarbeit mit TTC, einem der führenden Hersteller in dem Bereich mechanischer Schalter, hat ROCCAT einen eigenen Switch entwickelt, der auf der Computex in Taipeh erstmals vorgestellt wird.

Der Roccat Titan Switch Tactile soll um bis zu 20 Prozent schneller sein als vergleichbare Cherry MX Schalter, insbesondere dank eines von 2 auf 1,8 mm verkürzten Betätigungswegs. Zusätzlich konnte die Entprellzeit durch die Optimierung der ROCCAT Firmware in Zusammenspiel mit dem Einsatz hochwertiger Komponenten von 5 auf 4 ms gesenkt werden.

Das transparente Gehäuse in Kombination mit reduzierten, ultra-leichten Tastenkappen erlaubt nicht nur Einblicke in die Mechanik des Schalters, sondern bietet auch eine Basis für das ROCCAT AIMO Lichtsystem. Jeder Schalter beinhaltet eine langlebige Multicolor-LED für Beleuchtungsszenarien im Bereich von 16,8 Millionen Farben.

Im Rahmen der Computex in Taipeh soll ein erstes Produkt mit den neuen Titan Switch Tactile vorgestellt werden.