Wer sich für den neuen Shooter Rising Storm 2: Vietname interessiert, für den gibt es gleich mehrere Neuigkeiten.

So lief an diesem Wochenende die offene Beta des neuen Titels an, so dass ihr euch selbst ein Bild vom Spiel machen könnt. Die Testphase soll noch bis zum morgigen Montag um 22:00 Uhr deutscher Zeit andauern.

Gleichzeitig hat Publisher Tripwire Interactive zusammen mit Antimatter Games auch den Release-Termin für die fertige Vollversion angekündigt. Ab dem 30. Mai 2017 soll diese erhältlich sein. Frühentschlossene können sich bei Steam gegenwärtig noch einen Rabatt von 25 Prozent auf die Digital Deluxe Edition des Spiels sichern. Auch im Humble Store wird der Titel gegenwärtig mit einem 25-prozentigen Preisnachlass angeboten.