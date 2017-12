Eigentlich konnte man es sich ja denken und es war nur eine Frage der Zeit, doch nun ist es offiziell bestätigt: Square Enix bringt ein weiteres Tomb Raider auf den Markt. Und das Beste daran: Die Vorstellung des nächsten Abenteuers von Lara Croft lässt gar nicht mehr lange auf sich warten.

Über den offiziellen Twitter-Account ließ Square Enix nun die Katze aus dem Sack: Ein neues Tomb Raider befindet sich in Entwicklung. Die Krux bei der Sache ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt: Es handelt sich dabei mehr oder weniger nur um eine Vorankündigung, denn wirklich handfeste Infos zum neuen Spiel blieb man im Übrigen schuldig.

Immerhin: Fans dürfen frohlocken, dass die Reise von Lara Croft (erwartungsgemäß) weiter geht. Und dass die wirkliche Vorstellung nicht mehr zu lange auf sich warten lässt. Diese soll auf "einem großen Event in 2018" erfolgen, ist also damit schon am Horizont zu sehen.

Warum man den Weg der Vorankündigung dann überhaupt gewählt hat? Man möchte die Fans immer einbeziehen und frühzeitig mit Infos versorgen, insbesondere da nach der offiziellen Vorstellung die Wartezeit "nicht sehr lange" ausfallen wird, bis er den Titel dann auch schon zocken könnt. Es spricht also alles für einen Release zum Weihnachtsgeschäft 2018.

Und eine weitere Vermutung legt die plötzliche Vorankündigung nahe: Vielleicht hat das neue Tomb Raider einen ersten kurzen Trailer-Auftritt auch bereits im Rahmen der The Game Awards 2017 heute Nacht? In Kürze werden wir mehr wissen! Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.