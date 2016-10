Rise of the Tomb Raider

Das 20-jährige Jubiläum von Lara Croft wird auch im Spiel gefeiert werden. Ab dem 11. Oktober könnt ihr in Rise of the Tomb Raider ganze 100.000 Ingame-Credits kostenlos erhalten.

Die Entwickler von Crystal Dynamics haben angekündigt, dass alle Spieler der ersten Woche nach Veröffentlichung von Rise of the Tomb Raider für die PlayStation 4 eine Belohnung erhalten. Dabei handelt es sich um 100.000 Ingame-Credits, die ihr auf jeder Plattform für das Spielen bekommen könnt. Diese nutzt ihr für den Kauf von Modifikationen für verschiedene Spielmodi. Normalerweise erwerbt ihr die Credits im Spiel oder kauft sie mit Echtgeld.

Rise of the Tomb Raider: 20th Anniversary Celebration erscheint am 11. Oktober für die PlayStation 4. Die Belohnungsaktion läuft vom 11. Oktober bis zum 18. Oktober und gilt wie bereits erwähnt auch für die Xbox One, Xbox 360 und PC.