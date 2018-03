Kurzinfo

Rise of Insanity ist ein Psycho-Horror-Game, das Filme wie Shining und Der Exorzist sowie das Spiel Silent Hill als offensichtliche Vorbilder zitiert. In den USA der 70er Jahre trifft ein Psychiater auf einen unheimlichen Patienten, der ihm das Leben buchstäblich zur Hölle macht. Rise of Insanity unterstützt die VR-Brillen Oculus Rift und HTC Vive, durch die das Erlebnis noch erschreckender wird.