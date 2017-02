Samara ist endgültig in den Brunnen gefallen

In "Rings" kriecht die Brunnenbewohnerin Samara einmal mehr aus ihrem Loch. Die Filmfortsetzung unter der Regie von F. Javier Guitérez hatte eine derart unbeständige Vergangenheit, dass sie schon im Vorfeld zum Scheitern verurteilt schien. Wie ihr in unserer Kritik erfahren werdet, haben sich die schlimmsten Befürchtungen bewahrheitet. Vor einer Woche muss ein Anruf einer unheimlichen Stimme eingegangen sein, die prophezeite, dass die Filmreihe in sieben Tagen sterben würde. Sie sollte Recht behalten.

„Rings“ geht einen neuen Weg und versucht, etwas Reiz an einer Geschichte zu wecken, über die wir schon alles gehört zu haben glauben. Der Ansatz ist recht interessant und führt eine fast schon esoterische Herangehensweise an die mysteriösen Ereignisse ein. Ein College-Professor, eindimensional und lustlos gespielt von „Big Bang Theory“-Star Johnny Galecki, kommt zufällig in den Besitz des berühmten Videos und nimmt dieses zum Anlass für eine ganz neue Forschungsreihe.

Im Ansatz ...

Die Frage lautet: gibt es eine menschliche Seele und können wir diese anhand des Fluchs nachweisen? Mit einigen Studenten, die ähnlich häufig „Flatliners“ gesehen haben, gründet er ein geheimes Hippilabor und geht dem Horror auf den Grund. Schön erdacht und schnell verspielt. Die Freundin eines dieser „Freiwilligen“ bemerkt das sonderbare Verhalten ihres Beziehungspartners und stellt eigene Nachforschungen an. Genug der Mühe, sagte der Drehbuchautor, und macht Siesta.

Ab jetzt folgt „Rings“ einem üblem Klischee nach dem anderen und kopiert, persifliert und ahmt etliche Horrorfilme nach, die je auf den Markt geworfen wurden. Keine eigenen Ideen mehr, keine Überraschungen und vor allem keine Spur von echtem Schrecken. In einem 08/15-Plot treffen die Protagonisten auf die üblichen Verwirrungen, die entstehen, wenn solch eine Reihe versucht, nach all den Jahren noch Lücken zu finden, die nie geschlossen wurden. Nur um sie dann lust- und ideenlos zu kitten. Dabei erfahren wir trotzdem nichts, was Fans und Unfreiwillige Sichter dieser Horrorfilme nicht bereits wussten.

In dem typischen Horrordorf treffen wir die typischen, nicht hilfsbereiten Bewohner und erfahren die durchgekauten und wieder ausgespuckten, typischen Horrorinformationen. Als wäre das nicht bereits Grund genug zum ärgern, kommt noch ein weiterer, unangenehmer Punkt zu diesem Fiasko hinzu. Denn nicht ein einziger Schauspieler in diesem Werk operiert höher als auf Kellerebene. Zugegeben, die eindimensionalen und platt kreierten Figuren sind nicht die Masse, aus denen man Skulpturen für Könige entwirft. Nichtsdestotrotz hätten die Akteure wenigstens versuchen können, etwas begeisterter bei der Sache zu sein.

… und bergab

Horrormädchen Samara (Bonnie Morgan) hat das Gruseln bereits nach „Ring 2“ verlernt und nie wieder ihre alte Motivation zurückerlangt. Zwei/Drei gute Tricktechniken und vielleicht ein leichter Hauch von Spannung – und das war es auch schon. Die Bedrohung des TV-Kletterers verblasst, da man keinerlei Variation in ihre Auftritte einbaut, jedem Zuschauer von Beginn an klar ist, wer sterben und wer überleben wird und vielleicht – nur vielleicht – der Alptraum eines jeden Friseurs bereits viel zu oft persifliert wurde.

Es fällt auf Grund der oben genannten Punkte und dem schrecklichen Ergebnis, wenn diese kombiniert auftreten, schwer, „Rings“ auch nur eine Minute lang ernst zu nehmen. So plätschert der Plot vor sich hin, dem Kinogänger fallen langsam die Augen zu und die Darsteller scheinen in einer Art Schockstarre gefangen zu sein. Vielleicht wurde ihnen während der Dreharbeiten auch nur spontan bewusst, in was für einem minderwertigen Streifen sie da eigentlich mitspielen.

Diese Kritik mag kürzer erscheinen als andere. Und das ist sie auch. Einfach weil es mehr nicht zu sagen gibt. Alle positiven Aspekte wurden genannt und die Liste auf der Negativseite könnte noch endlos so weitergeführt werden. Begonnen bei dem hundsmiserablen Drehbuch, über Kameraeinstellungen und Schnitt, bis hin zu dem desaströsen Ende, welches auf eine Fortsetzung hinarbeitet, von der wir alle seit Jahren wissen, dass sie für lange, sehr lange Zeit nicht realisiert werden dürfte. Sollte „Rings“ die Reihe nicht sowieso endgültig unter die Erde bringen.