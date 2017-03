Ursprünglich auf der E3 2013 exklusiv für die PlayStation 4 angekündigt, steht bereits seit Ende 2016 fest, dass das Adventure auch für andere Plattformen veröffentlicht wird. Nun wurde der Erscheinungstermin der Versionen von RiME für PlayStation 4, Xbox One und PC bekanntgegeben. Der Releasezeitraum für die Nintendo-Switch-Fassung wurde zudem eingegrenzt.

Nach dem die Veröffentlichung von RiME bereits vor einiger Zeit eingegrenzt wurde, haben Grey Box, Six Foot und Entwicklerstudio Tequila Works nun den Erscheinungstermin bekanntgegeben. Das Puzzle-Adventure ist ab dem 26. Mai 2017 für PlayStation 4, Xbox One und den PC erhältlich. Neben einer digitalen Version wird RiME auch im Einzelhandel erhältlich sein. Der unverbindliche Verkaufspreis liegt bei 34,99 Euro.

Die ebenfalls angekündigte Version für Nintendo Switch lässt noch etwas länger auf sich warten. Im Sommer 2017 soll es soweit sein und auch Besitzer der neuen Nintendo-Konsole können RiME digital oder im Einzelhandel für einen unverbindlichen Verkaufspreis von 39,99 Euro erwerben. Für die Switch-Version des Puzzle-Adventures ist das externe Studio Tantalus aus Australien zuständig. Die Veröffentlichung einer Einzelhandelsversion von RiME für die Nintendo Switch war bisher unklar, wurde mit der Bekanntgabe des Release-Zeitraums nun aber bestätigt.

In RiME schlüpft ihr in die Rolle eines Jungen, der als Schiffbrüchiger auf einer mysteriösen Insel strandet. In unserer Vorschau zu RiME erfahrt ihr alles über das Puzzle-Adventure.