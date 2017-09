Länger war es ruhig um das Horrorspiel Resident Evil 7: Biohazard geworden, doch nun hat sich Capcom mal wieder zu Wort gemeldet. Grund dafür: Der aktuelle Teil des bekannten Franchise wird eine Gold Edition erhalten.

Capcom hat heute die Resident Evil 7: Gold Edition angekündigt - allerdings zunächst nur in Japan. Dort soll die neue Spielfassung ab dem 24. Dezember 2017 erhältlich sein; ob und wann die Edition auch bei uns erscheint, bleibt noch abzuwarten. Diesen Release-Termin wird die Gold Edition bei uns dann aber recht sicher nicht erhalten.

Die Gold Edition beinhaltet neben dem Hauptspiel von Resident Evil 7 auch alle bisher veröffentlichten DLC-Inhalte; diese Ankündigung gab es nun in der japanischen Famitsu. Dazu zählt auch der neue Zusatzinhalt namens "Not A Hero", um dem es ebenfalls ruhig wurde, der in Japan nun aber ab dem 14. Dezember zu haben sein wird. Daneben sind auch die DLC-Pakete "Banned Footage" und "End of Zoe" an Bord. Der letztgenannte DLC wird auch separat zu erwerben sein.