Das kürzlich veröffentlichte Resident Evil 7: Biohazard beinhaltet einen speziellen Spielmodus. Dieser stellt eine neue knifflige Herausforderung dar.

Kürzlich erschien Resident Evil 7: Biohazard und solltet ihr den Titel erfolgreich abschließen, dann bekommt ihr Zugriff auf den Madhouse-Modus. Dieser spezielle Modus stellt eine neue Herausforderung dar, da sich eure Lebenspunkte nicht regenieren. Außerdem sind Feinde schneller und es tauchen insgesamt mehr Gegner an verschiedenen Positionen auf. Auch die Items wurden verstreut und es gibt generell weniger davon. Schließlich ist auch die Auto-Save-Funktion reduziert worden, so dass nicht mehr so oft gespeichert wird.

Nach Abschluss erhaltet ihr neben dem Madhouse-Modus auch ein Handbuch, welches euren Schaden erhöht und einen Block mit den Armen ermöglicht, sowie die Alber-01R Pistole, die die meisten Gegner mit einem Schuss besiegen kann. Resident Evil 7: Biohazard ist für die PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich.