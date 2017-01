In der kommenden Woche wird endlich das neue Resident Evil 7: Biohazard erscheinen. In der Folgezeit wird es per Season Pass auch frische Inhalte geben. Diesbezüglich hat man sich nun konkret geäußert.

Wie bei vielen anderen Top-Titeln üblich, gibt es auch bei Resident Evil 7: Biohazard einen Season Pass zu erwerben. In diesem sind kommende DLC-Pakete zum Horrorspiel enthalten, die noch 2017 erscheinen sollen. Via Steam hat Capcom nun die konkreten Inhalte des Pakets bestätigt. Im Mitelpunkt steht dabei die Veröffentlichung einer zusätzlichen Story-Episode, aber es gibt auch noch weitere Zusatzinhalte.

Die Inhalte des Season Pass im Überblick:

Verbotenes Filmmaterial 1:

Albtraum



Schlafzimmer



Ethan muss sterben

Verbotenes Filmmaterial 2:

21



Töchter



Jacks 55. Geburtstag

Zusätzliche Story-Episode

Einen Einzelpreis führt man für den Season Pass indes noch nicht an. Das gute Stück ist Teil der knapp 80 Euro teuren Deluxe Edition.