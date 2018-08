Im Januar 2019 wird die Neuauflage von Resident Evil 2 offiziell erhältlich sein. In Japan wird es dabei sogar eine spezielle Version explizit für Erwachsene geben. Grund dafür ist die dort gültige Rechtslage.

Während es in Deutschland nach vielen Jahren um die BPjM weitestgehend ruhig geworden ist, haben andere Länder noch mehr mit Zensuren von Videospielen zu kämpfen. Auch in Japan ist der Jugendschutz beispielsweise sehr rigoros, weshalb Capcom nun gar zwei Versionen der Neuauflage des Horror-Klassikers Resident Evil 2 auf den Markt bringt.

Die Standard-Version erscheint im Land der aufgehenden Sonne unter dem Namen Biohazard RE: 2 und bekommt das Rating CERO D verpasst. Das heißt unter dem Strich, dass diese Spielfassung an Spieler ab 17 Jahren verkauft werden darf.

Obwohl das Alter ohnehin bereits nahe an der Volljährigkeit liegt, gibt es darüber hinaus aber noch eine Erwachsenen-Version namens Biohazard RE: 2 CERO Z des Horrortitels. Diese Fassung erhält das Rating CERO Z und darf nur an Spieler ab 18 Jahren veräußert werden. Die Gewaltdarstellung geht dabei einen Schritt weiter als in der Standard-Version. Nach aktuellem Stand gibt es diese Unterscheidung nur in Japan, auch weil dort die Abstufung der Alterseinstufungen recht fein geregelt ist.

Vorbestellungen für beide Versionen werden in Japan ab dem 10. August entgegen genommen; der Release ist - wie im Rest der Welt auch - für den 25. Januar 2018 auf PC, PS4 und Xbox One eingeplant.