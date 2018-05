Remedy Entertainment hat sich durch seine Spielereihen Max Payne, Alan Wake und Quantum Break einen hervorragenden Namen gemacht. Das neueste Projekt der Spieleschmiede soll nun auf der E3 vorgestellt werden.

Worum handelt es sich beim nächsten Titel aus dem Hause Remedy Entertainment? Kommt ein neues Max Payne? Ein neues Alan Wake? Eine Fortsetzung von Quantum Break? Oder gar etwas komplett Neues? Schon bald werden wir Näheres wissen, was sich hinter P7 bzw. Project 7 - so der Arbeitstitel des Spiels - verbirgt.

Remedy hat nämlich die Zusammenarbeit mit Microsoft beendet und sich für P7 einen neuen Publisher gesucht. Bei 505 Games ist man fündig geworden und eben dieser hat nun sein Line-up für die diesjährige E3 in Los Angeles bestätigt. Mit dabei: P7. Spätestens im Juni wird der Remedy-Titel also angekündigt und Pressevertreter sollen hinter verschlossenen Türen erste Eindrücke vom Spiel sammeln können, nachdem dieses von Remedy schon über ein Jahr lang immer wieder angeteasert wird.

Aufgrund der neuen Publishing-Vereinbarung mit 505 Games wird gemeinhin davon ausgegangen, dass der neue Remedy-Titel nicht mehr nur für PC und Xbox One, sondern auch für die PS4 erscheinen wird. Der Release wird für 2019 erwartet.

505 Games zeigt auf der E3 indes auch die weiteren Titel Underworld Ascendant, Indivisible und Bloodstained: Ritual of the Night. Remedy werkelt daneben auch noch an der Singleplayer-Kampagne von SmileGates Crossfire 2. Die E3 2018 findet vom 12. bis 14. Juni statt und Gameswelt berichtet wie gewohnt live.