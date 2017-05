Erst unlängst wurden PC-Spielern wieder frische Inhalte im futuristischen Racer Redout spendiert. Nun gibt es auch wieder für Konsolenspieler Neuigkeiten.

Für PlayStation 4 und Xbox One wurde schon länger eine Umsetzung von Redout angekündigt, bislang war das futuristische Rennspiel aber noch nicht konkret datiert. Das hat sich nun geändert, denn Publisher 505 Games und Entwickler 34BigThings haben Nägel mit Köpfen gemacht.

Die sogenannte Lightspeed Edition wird sowohl für PS4 als auch Xbox One im Sommer zu haben sein. In Nordamerika ist es am 29. August soweit, in Europa zwei Tage später am 31. August 2017. Die Konsolenversion wird dann direkt die Europa- und Neptune-DLCs beinhalten, ebenso den auf dem PC unlängst veröffentlichten Splitscreen-Modus.