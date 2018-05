So geil ist der neue Trailer!

Da ist er: Der dritte Red Dead Redemption 2 Trailer. Lasst alles andere stehen und liegen und seht ihn euch jetzt hier an! Rockstars neues Spiel sieht fantastisch aus!

Nach der Ankündigung Ende letzter Woche hat Rockstar Games soeben planmäßig den dritten Red Dead Redemption 2 Trailer veröffentlicht. Und was sollen wir sagen? Er sieht erwartungsgemäß fantastisch aus.

Seit dem letzten Trailer sind einige Monate vergangen. Nachdem im Oktober 2016 im Rahmen der Ankündigung die wundervoll raue Wildweststimmung eingefangen wurde und wir im zweiten Einblick etwas mehr über den neuen Charakter Arthur Morgan erfahren haben, gibt es jetzt einen detaillierten Blick auf Dutchs Bande. Viel Lagerfeuerstimmung, Cowboy-Feeling und Überfälle. Aber wir können euch noch so viel erzählen, seht euch den Trailer einfach selbst an.

Red Dead Redemption 2 behandelt die Vorgeschichte zum letzten Titel: die prominente Gruppe in dem Spiel schart sich um Dutch van der Linde. Der Name dürfte alten Cowboys wohlbekannt sein, denn in Red Dead Redemption war Dutchs Gang eine Gruppe von Gesetzlosen, denen auch niemand anderes als John Marston angehörte.

Aus der offiziellen Pressemitteilung:

"Amerika, 1899. Das Ende der Wild-West-Ära ist angebrochen und Gesetzeshüter machen Jagd auf die letzten verbliebenen Outlaw-Gangs. Wer Widerstand leistet und sich nicht ergibt, wird getötet.

Nach einem fehlgeschlagenen Raub in der Stadt Blackwater befinden sich Arthur Morgan und die Van-der-Linde-Gang auf der Flucht. Während Bundesagenten und die besten Kopfgeldjäger des Landes ihnen dicht auf den Fersen sind, muss sich die Gang raubend, stehlend und kämpfend einen Weg durch das erbarmungslose Herz Amerikas bahnen, um zu überleben. Als zunehmende interne Konflikte drohen, die Gang auseinanderzureißen, muss sich Arthur zwischen seinen eigenen Idealen und der Loyalität zu der Gang, mit der er einst aufgewachsen ist, entscheiden."