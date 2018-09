Der Oktober rückt immer näher und damit auch der Release von Red Dead Redemption 2 aus dem Hause Rockstar Games. Nach und nach lassen die Macher immer mehr Details zum Western-Hit vom Stapel, dieses Mal zum Grenzland, den Städten und den Orten im Spiel.

Es ist erst rund zwei Wochen her, da veröffentlichte Rockstar allerhand Bildmaterial und Infotexte zu den wichtigsten Charakteren in Red Dead Redemption 2. Nachdem man sich zuvor zu den Inhalten des Sequels eher bedeckt gehalten hatte, ließ man nun Details zum Grenzland, den Städten und den Orten folgen.

In diesem Zusammenhang wurde allerhand Bildmaterial zu den einzelnen Örtlichkeiten in der offenen Spielwelt von Red Dead Redemption 2 präsentiert, welches ihr euch direkt im Rahmen dieser Meldung ansehen könnt. Die offizielle Webseite geht darüber hinaus noch einen Schritt weiter und liefert etliche passende Beschreibungen und Infotexte.

Den Anfang macht dabei beispielsweise das in den Heartlands gelegene Valentine, eine harte und taumelnde Stadt, in der es nur so vor Händlern, Cowboys und Prostituierten wimmelt. Annesburg liegt dagegen in Roanoke Ridge und ist als Minenstadt bekannt. Saint Denis ist als größere Stadt bekannt, die als Handelsplatz dient und daher viele Geschäftsmänner und Seefahrer beherbergt.

Darüber hinaus werden auch noch Lemoyne oder Mount Hagen, eine verschneite Stadt, näher vorgestellt, ebenso wie Strawberry. Ein Blick auf die Webseite lohnt sich also allemal.

Red Dead Redemption 2 erscheint am 26. Oktober 2018 für PS4 und Xbox One.